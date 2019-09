(Verschenen in Humo 3967 op 12 september 2016)

'De onmacht van de leiders, waar ook ter wereld, om met de huidige problemen om te gaan, is een levensgroot probleem'

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Ivo van Hove, toneel- en operaregisseur en directeur van Toneelgroep Amsterdam, tot Commandeur in de Kroonorde te benoemen. In zijn sobere directiekamer in de Stadsschouwburg Amsterdam laat hij mij de missive zien waarin het hof hem die eer te kennen gaf. Om onderscheidingen zit Ivo van Hove (57) overigens niet verlegen: voor zijn regie van ‘A View from the Bridge’ van Arthur Miller kreeg hij in New York een Tony Award, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijs. En in Londen viel hem voor diezelfde regie een felbegeerde Olivier te beurt.

Het was vast ook een eer om in New York de musical ‘Lazarus’ van David Bowie te mogen regisseren, die uitgerekend in die tijd sterfelijker bleek dan wij, zijn bewonderaars, hadden voorzien. En in juli ging ‘Les damnés’ in première op de 70ste editie van het festival van Avignon, een stuk naar de film ‘The Damned’ van Luchino Visconti dat Van Hove bij de Comédie-Française heeft geregisseerd – de tv-registratie ervan kun je integraal zien op comedie-francaise.fr. Ivo van Hove, die ook nog eens ereburger van de gemeente Ham is, telt mee op het wereldtoneel, maar hoe ziet hij van daaraf de echte wereld?

Ivo van Hove «Als de doos van Pandora die opengaat? Ik ben pas terug uit New York, waar ik voor een deel van de tijd woon. Ik leef dus in twee werelden: die van Trump en die van de terroristische aanslagen in Europa. Een Pakistaanse acteur zei me onlangs: ‘Misschien moet alles eerst grondig afbranden, zoals bij een bosbrand, opdat we helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen.’ Tabula rasa maken: zulke gedachten ontstaan in deze tijd. De onmacht van de leiders, waar ook ter wereld, om met de huidige problemen om te gaan, is op zichzelf al een levensgroot probleem.»

HUMO Wat doe je als regisseur met dit tijdsgebeuren?

Van Hove «Om te beginnen blijf ik erin geloven dat theater, en de kunsten in het algemeen, ook in deze tijd anders op de wereld kunnen reflecteren dan de media. 9/11 heeft me duchtig wakker geschud. Ik was zodanig door die gebeurtenis aangedaan dat mijn werk er op een vanzelfsprekende manier politieker van is geworden.

»In de jaren 80 en 90 hield ik me vooral met familiedrama bezig, maar nu maak ik ‘The Fountainhead’, naar het omstreden boek van de ultrakapitalistische denkster en schrijfster Ayn Rand, en ‘Kings of War’, over leiderschap, aan de hand van ‘Henry V’, ‘Henry VI’ en ‘Richard III’ van Shakespeare.