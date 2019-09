(Verschenen in Humo 3971 op 10 oktober 2016)

'Er is één belangrijke regel: Een muntstuk valt zelden alléén uit een broekzak'

In m’n vroegste herinnering van geldvinder ben ik 12 jaar. Met m’n ouders en de drie kinderen zijn we voor het eerst in de bergen, met de goedkope gezinsvakanties van de Christelijke Mutualiteiten. We logeerden in Hotel Stahlbad (Sankt Moritz), ooit een statig beau-mondehotel, maar midden jaren 60 danig op z’n retour, en dus betaalbaar voor grote groepen gezinnen die met lange nachttreinen werden aangevoerd. We waren nog maar pas in onze hotelkamer, of ik ontdekte een muntstuk van twee Zwitserse frank in de richel van de balkondeur. ‘Twee Zwitsers’, dat was veel, dat was vijftig Belgische frank, dat was méér dan wat ik ’s zondags kreeg. Dat moet het begin geweest zijn. De doffe glans van geld op een plek waar je dat niet vermoedt, ik ben het nooit meer vergeten.