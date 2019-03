32 jaar na de ramp met de Herald of Free Enterprise: Humo sprak met de redders

Vrijdag 6 maart 1987, 19.15 u. Met enige vertraging verlaat de Herald of Free Enterprise de haven van Zeebrugge met bestemming Dover. Het is prachtig vaarweer: gladde zee, dun noordoosterbriesje,perfectezichtbaarheid. Aan boord bevinden zich nogal wat Britse militairen die voor het weekend naar huis terugkeren, en veel dagtrippers uit Kent die voor 1 pond een retourtje naar het vasteland te pakken hadden gekregen. Meteen buiten de haven kapseist het schip opeens, in enkele seconden tijd achteraf zal blijken dat de boegdeuren nog openstonden en dat er op die manier zeewater naar binnen was gestroomd. De meer dan vijfhonderd opvarenden 460 passagiers en 60 bemanningsleden zitten als ratten in de val.