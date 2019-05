Het definitieve Bob Dylan-interview: 'Er zijn veel geweldige songwriters die beter niet zouden zingen'

Hij spreekt anders nooit, maar nu was hij niet te stoppen: Bob Dylan is een halfjaar na z’n Nobelprijs eens goed gaan zitten voor een gesprek met de Amerikaanse schrijver en tv-producent Bill Flanagan. Zijne Ongrijpbaarheid vat een eeuw muziekgeschiedenis samen, heeft het over kennissen als Frank Sinatra, John Wayne en Joan Baez en laat zijn helderwitte licht schijnen (zonnebril op!) over een wereld in onomkeerbare verandering. Rode draad is de nagelnieuwe driedubbelaar ‘Triplicate’, z’n derde plaat op rij met standards: tot erfgoed gepromoveerde liedjes die dateren van toen onze Bob een Bobje was, of zelfs maar een stoute droom van zijn vader.