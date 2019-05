Zeventien jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. Lees een interview met zijn broer

(Verschenen in Humo 3219 in 2002)

'Hij heeft altijd veel van mensen gehouden. Zo simpel is het'

In zijn autobiografie ‘Babyboomers’ noemde Pim Fortuyn zichzelf een held. ‘Soms een gemankeerde, dan weer een tragische of een komische, maar toch een held’. De professor in sociologie kende de gevaren van onverschrokken populisme, maar een held houdt geen halt. En zo eindigde Fortuyn op een regenachtige maandagavond in mei kaltgestellt op het kille asfalt van het Mediapark in Hilversum. ‘Dit was,’ zegt zijn oudere broer Marten, ‘geen moord op een politicus, dit was meer, dit raakte het hart van het land.’