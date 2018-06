'De interactie tussen de groepsleden vind ik misschien nog wel het interessantst aan Radiohead: je voelt dat ze heel hecht zijn.'

'Als je een zanglijn bedenkt die buiten de platgetreden paden gaat, beland je al snel bij Thom Yorke.'

Wannes Cappelle:

Het Zesde Metaal brengt Vlaamse luisterliedjes – dialectmuziek, volgens Wikipedia – maar wat deert het? Iederéén is fan van ‘OK Computer’, toch?

Wannes Cappelle «Mja: ik ben ze nochtans pas ná ‘Hail to the Thief’ beginnen appreciëren. Ik heb lang gezworen bij ‘The Bends’, en toen ‘OK Computer’ uitkwam, wist ik eerlijk gezegd niet goed wat ik ermee moest aanvangen. ‘Karma Police’ vond ik bijvoorbeeld nogal zagerig. Maar nu weet ik: ik snápte ‘OK Computer’ gewoon niet zo goed. Het was, na de simpele gitaarmuziek van ‘The Bends’, plotseling zo moeilijk.»