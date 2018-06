Exact één nummer had Maggie Rogers nodig om Pharrell Williams een krop in de keel te bezorgen én een wereldwijde YouTube-hype te worden. Op Rock Werchter zal ‘Alaska’ – de song in kwestie – natuurlijk niet volstaan, maar niet getreurd: Rogers brengt ook d’r nieuwe EP ‘Now That The Light Is Fading’ mee. ‘Mijn plan is niet gelukt. Enfin, het is heel goed gelukt, maar op een andere manier dan ik had gedacht.’