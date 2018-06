'We hebben geen scheldwoorden nodig om onze boodschap over te brengen. Die bewaren we voor op het podium'

'Radiohead, Pearl Jam en zelfs AC/DC: elke groep maakt één plaat waar ze de rest van hun leven op afgerekend worden'

'We willen onze fans niet per se vertellen hoe ze moeten denken, we willen ze liever inspireren'

De nieuwe plaat die Linkin Park meebrengt naar Werchter heet ‘One More Light’, en ‘t is de meest controversiële uit hun carrière. Ze lengden hun nu-metal aan met pop en electro, en dat zorgde ervoor dat sommige fans – plus Slipknot-frontman Corey Taylor – de groep beschuldigden van uitverkoop. Zanger Chester Bennington riposteerde dat al wie hem een sell-out noemt een peer op zijn appel kan krijgen, en dat ze hun bestsellerdebuut ‘Hybrid Theory’ niet kunnen blijven herhalen. ‘It’s a great record and we still love it,’ aldus Bennington in een radio-interview: ‘But, like, move the fuck on.’