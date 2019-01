Volgens Dave Grohl is ‘The Colour and The Shape’ het veelzijdigste album van Foo Fighters én die waarin hij het diepst in zijn ribbenkast laat kijken: ‘Alles staat daarop. Woede. Passie. Het afscheid van mijn eerste grote liefde. De smerige neveneffecten van de roem...’ En dus is het ook de geknipte soundtrack tijdens het lezen van wat u nu vast hebt: de Zeven Hoofdzonden van Dave Grohl, de - vooruit maar - grootste rockster van zijn generatie.