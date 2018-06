Op zondagavond mogen Dave Grohl en zijn Foo Fighters een strik rond Rock Werchter 2017 binden. Toepasselijk, want er valt wat te vieren: ‘The Colour and The Shape’, de tweede van de groep, is twintig geworden. Het is niet alleen hun meest succesvolle, maar vooral – in de ogen en oren van veel fans – hun beste plaat.