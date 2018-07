'Inclusief de enige film geregisseerd door Bob Dylan'

Klassiekers à la ‘The Last Waltz’ (9 juli), waarin Martin Scorsese het afscheidsconcert van The Band vastlegde, ‘The Kids Are Alright’ (13 juli) over The Who, en ‘Neil Young: Heart of Gold’ (17 juli) van de betreurde Jonathan Demme passeren de revue, maar ook veel meer. Wij vroegen programmator Micha Pletinckx alvast naar zijn tips.

HUMO Welke films moet iedereen gaan bekijken?