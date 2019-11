(Verschenen in Humo 4010 op 10 juli 2017)

'Was ik aan het stofzuigen, dan kreeg ik te horen: amai, gij kunt precies goed zuigen'

‘Met het probleem van losse handjes krijgen wij minder te maken dan schoonmaaksters die bijvoorbeeld via dienstencheques bij mensen thuis komen,’ zegt Thomas Allard, ‘maar het gebeurt.’ Allard begon in de schoonmaak als jobstudent. Hij bleef poetsen en begon zijn eigen schoonmaakbedrijf, Cleanit.

Thomas Allard «Onlangs ging ik één van onze meisjes controleren – Claudia, een knappe Roemeense. Ik kom in de trappenhal van dat bedrijf en zie hoe een man met zijn handen in haar haar zit. ‘Wat is dat?’ vraag ik haar. ‘Die valt mij zo’n beetje lastig,’ antwoordt ze. ‘Maar zeg dat dan!’ Als ze niks zegt, dan kan ik er ook niks aan doen, hè. Ik heb haar meteen vervangen door een mannelijke schoonmaker.»

‘Toen ik een keer een offerte ging maken bij een bedrijf,’ vertelt Marijke Poppe van MP Clean, het familiebedrijf dat ooit nog door haar moeder werd opgericht, ‘vroeg de klant welke diensten we nog zoal leverden.’

Marijke Poppe «Ik antwoordde dat ik gerust een limousine wilde regelen om zijn mensen op te pikken aan de luchthaven. ‘En een escort?’ vroeg hij lachend. Nee, daarin heb ik geen connecties (lacht). In mijn 18 jaar in de sector heb ik al veel respectvolle bazen meegemaakt, maar hier en daar heb je er wel eentje die de schoonmaak héél ruim interpreteert. Wat ook gebeurt – heel zelden – is dat de baas zijn poetsvrouw van op kantoor zover krijgt dat ze bij hem thuis komt bijklussen. Dan grijpen we natuurlijk onmiddellijk in.»

Annick poetst al 16 jaar bij bedrijven. Eerst jarenlang voor één van de grote spelers in de schoonmaaksector, nu voor het kleinere Cleanit, dat een 25-tal mannen en vrouwen uit poetsen stuurt.

Annick «Ooit kuiste ik in een bedrijf, waar één van de werknemers het niet kon laten seksuele opmerkingen te maken. Was ik aan het stofzuigen, dan zei hij: ‘Amai, gij kunt precies goed zuigen!’ Of als onze shift er bijna op zat, dan zei hij: ‘Aha, je bent bijna klaargekomen.’ Ik heb mij daar nooit iets van aangetrokken. Een andere collega wel: die is klacht tegen de man gaan indienen – ze vond dat ongewenste intimiteiten. Kon hij het gaan uitleggen bij zijn baas. Toen ze mij vroegen of ik er last van had, heb ik gezegd: ‘Dat zijn maar woorden. Ik heb me nooit bedreigd gevoeld.’ Ze hebben hem niet ontslagen, maar hij durfde daarna niks meer tegen ons te zeggen.»