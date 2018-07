De Tomorrowland-koorts heeft weer toegeslagen en een ticket voor de hoogmis der belevenisevenementen – deze week begint weekend 1 – was ook dit jaar weer een kwestie van snelheid of een zitje in de Antwerpse provincieraad. Maar was de vraag eertijds: ‘Hoe, kan jij naar Tomorrowland?’, dan werd het dit jaar: ‘Zeg, mág jij naar Tomorrowland?’