Humo selecteert de films van de week

'Elvis deed heel hard zijn best om het leven te begrijpen'

'Elvis & Nixon': de king en de president'

Elvis Presley en president Richard Nixon die samen gezellig zitten te verbroederen in de Oval Office? Het klinkt onwerkelijk, maar het is wel degelijk echt gebeurd. De amusante komedie ‘Elvis & Nixon’ evoceert één van de meest bizarre ontmoetingen uit de geschiedenis van de mensheid, met Kevin Spacey als Nixon en Michael Shannon (‘Take Shelter’, ‘Man of Steel’) als Elvis.