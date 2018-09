Humo selecteert de films van de week

'Het gaat niet goed met de visserij: het einde staat voor de deur'

'Van 'Bevergem' naar 'Cargo'

Lang geleden dat we nog eens zó naar een Vlaams langspeelfilmdebuut hebben uitgekeken. ‘Cargo’, van ‘Bevergem’-regisseur Gilles Coulier, is een familietragedie die zich afspeelt in een bijzondere setting: de Oostendse visserij. In die wereld begraven mannen hun gevoelens onder hun kroezelige baarden en de groeven in hun gezicht.