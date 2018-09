Niets is veilig voor orkaan Harvey. We zien het Museum of Fine Arts in Houston, Texas, waar een werk van de Britse impressionist Alfred Sisley (1839-1899) hangt. Nadat de Seine in 1876 buiten haar oevers was getreden, schilderde Sisley een reeks waterlandschappen, waaronder deze ‘Flood on the Road to Saint-Germain’. Het museum is overstroomd, een man klampt zich vast aan het schilderij. Ramp of geen ramp, voor de suppoost komt de kunst op de eerste plaats: ‘Niet aanraken!’ (rvm)

share

share Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?