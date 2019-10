Vlaamse jongeren worden massaal vegetariër: 'Onze achterkleinkinderen zullen met grote walging in de geschiedenisboeken lezen hoe wij dieren aten'

(Verschenen in Humo 4020 op 18 september 2017)

'Zodra je echt weet hoe fout de vleesindustrie is, moet je wel vegetariër worden'

De trendsetter: ‘Maak de wereld een beetje beter’

‘Hierdoor werd ik in één klap vegetariër (en jij misschien ook)’, de column die Rutger Bregman (29), historicus en medewerker van De Correspondent, zeven maanden geleden neerpende, werd meer dan een half miljoen keer gelezen en gedeeld. Een ‘no-brainer’, zo noemt hij zijn keuze voor het vegetarisme.

HUMO Terwijl je lange tijd vond dat het iets voor 12-jarige paardenmeisjes was.

Rutger Bregman «Kijk in je eigen omgeving: vegetariërs zijn gemiddeld vaker vrouwen dan mannen, en velen zijn het rond de leeftijd van 12 geworden, omdat ze medelijden hadden met dieren. Daar hebben die meisjes 100 procent gelijk in, alleen heeft het bij mij 29 jaar geduurd om dat te snappen.»

HUMO Waarom kwam het leed van dieren opeens zo hard bij je binnen?

Bregman «Het is allang bekend dat de vleesindustrie ongelofelijk veel CO2 uitstoot. Daarom was ik al minder vlees gaan eten, maar het gaf me toch niet het duwtje om ermee te stoppen.

»Als het op vlees eten aankomt, hebben we een heel arsenaal aan mentale verdedigingsmechanismen. Ik heb zelf ook lange tijd gedacht: ‘De mens eet al vlees sinds we jager-verzamelaar zijn. Wat is er mis mee?’ En met de productie zal het hier in Europa wel goed zitten, denken we. De gruwelfilmpjes parkeren we in de categorie van uitzonderingen. Met die argumenten duwen we de waarheid weg, want laten we eerlijk zijn: vlees is gewoon lekker en we hebben geen zin om onze levensstijl aan te passen.

»Ik zat op dat punt, tot ik het boek van Yuval Noah Harari las, een Israëlische historicus met een erg brede blik op de geschiedenis. Hij velt vrijwel nergens een moreel oordeel over in zijn boek, op één uitzondering na: de vleesindustrie. Die is gewoon gi-gan-tisch. Wereldwijd worden jaarlijks 65 miljard dieren geslacht, terwijl er inmiddels overweldigend wetenschappelijk bewijs is dat dieren wezens zijn met een rijk gevoelsleven en een hoge mate van intelligentie. Je kunt er donder op zeggen dat er een afschuwelijk verhaal zit achter het overgrote deel van het vlees dat je eet.

»Donald Trump was net verkozen en ik was allerlei artikels aan het schrijven over wat er allemaal beter kan in de wereld. In één klap was het me duidelijk. Als je in deze tijden van Trump, klimaatverandering en oorlog in Syrië denkt: ‘Wat kan ík doen om de wereld een beetje beter te maken?’ dan is stoppen met vlees het allermakkelijkste.

»Het is ook helder: dierenwelzijn is een absoluut argument. Er valt niet mee te schipperen. Je kunt niet zeggen: ‘Ik ga nog 10 procent vlees eten.’ Nee, je moet er gewoon mee kappen.»

HUMO Jij bent er nu rotsvast van overtuigd dat dieren gevoelens hebben.

Bregman «Het gaat niet om wat ík vind, het gaat om wat wetenschappers vinden. Lees het boek van Frans de Waal: ‘Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?’ Hij legt perfect uit hoe de biologie tot het inzicht is gekomen dat dieren veel intelligentere en emotioneel rijkere wezens zijn dan we voordien dachten. Het zijn echt geen wandelende machines. Van onze honden en katten zijn we allang overtuigd dat ze individuele karakters hebben, maar bij varkens en koeien denken we er opeens anders over? Varkens zijn net véél intelligenter dan honden. De BBC heeft leuke filmpjes gemaakt waarin ze varkens het laten opnemen tegen tweejarige kinderen. De varkens winnen elke keer.