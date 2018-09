Uit de platenkast van Mauro: 'Duran Duran'

Muziekprofessoren, begin al maar afkeurend te fronsen. Ik hoor weinig evolutie tussen Bachs woeste orgelwerken en een solerende bebop-pianist met een stuk in zijn kraag. Eeuwen gingen voorbij, afwijkende toonladders weken alsmaar verder af en dat was het zowat qua vooruitgang. Dus als ik vandaag de in 1981 uitgebrachte debuutplaat van Duran Duran wil omschrijven, kom ik niet veel verder dan ‘ongeveer krek dezelfde muziek als om het even welke Sonar Festival 2017-headliner’. Maar dan een beetje doffer van klank. Opzwepende trommelslagen met simpele melodieën eroverheen, het zal nog wel even meegaan als onwrikbare oervorm van amusement. Alvast geen probleem voor mij, hoor.

Duran Duran zijn vijf kerels uit Birmingham, de stad van Led Zeppelin, Judas Priest en Black Sabbath. Maar in tegenstelling tot het riff heavy decennium ervoor waren de eighties radicaal Tolkien-onvriendelijk. Kobolden en elfen waren out, bankbedienden en elitekinderen waren in. Duran Duran presenteerde zich dan ook als een decadente kruising tussen Japan (de strak gestileerde groep rond David Sylvian) en een bende hautaine kappersmodellen uit Hasselt. En zeg nu eens eerlijk, hoe geweldig is dat niet? ‘Girls on Film’ blijft een totaal onfunky funknummer met esoterische budgetsynths en fake hardrockgitaren, maar ook absoluut onweerstaanbaar. Het instrumentale ‘Tel Aviv’ is heel hard proberen Bowie te zijn en daar beter in slagen dan Bowie zelf in zijn latere jaren. De hele plaat klinkt als een psychologisch experiment waarbij men zich moet voorstellen hoe het voelt om een popster te zijn. Tachtig was soms toch echt prachtig.