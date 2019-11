(Verschenen in Humo 4030 op 27 november 2017)

Stel aan tien mensen de vraag hoe de Sint aankomt, en je zult de antwoorden ‘Met de boot’ en ‘Op zijn paard’ krijgen, soms aangevuld met ‘In een koets’. Een enkeling zal ook ‘In een huifkar’ zeggen. Die kar wordt immers obligaat getrokken door een paard, en behoort al decennia tot ons patrimonium van feestelijke transportmiddelen.

De realiteit is echter dat het hoefgetrappel stilaan verdwijnt en dat de Sint sluipenderwijs in meer spectaculaire vervoermiddelen wordt gedwongen. Hij arriveerde al te land en ter zee, maar opeens moet iemand gedacht hebben: ‘Waarom komt ie niet uit de lucht?! Pausen, presidenten en alle andere grote vedetten verplaatsen zich toch ook per heli?!’ En zo geschiedde ook met de Sint.

In Pittem (2002) zou hij ‘te laat arriveren’ met z’n paard en koos hij ‘voor de snellere helikopter’. Ook in het Oost-Vlaamse Nokere en het Kempense Balen kozen de basisscholen voor de heli. Wat in Balen (2006) toch een geweldige ommezwaai was, want daar opteerde het oudercomité in eerdere jaren voor ‘een bus, paard en kar, en een hooiwagen achter een tractor’.