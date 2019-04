Gert Verhulst over ouder worden, Samson, werk en geld. 'Acteren was nooit mijn hoofddoel'

Uit de Humo van 18 december 2017:

De persverantwoordelijke van VIER laat me weten dat Gert Verhulst het op prijs zou stellen dat ik, alvorens me een uur lang met hem te onderhouden, eerst ‘Throwback Thursday’ zou meemaken in het Antwerpse Sportpaleis: een geheel en al uitverkochte show waarmee Ketnet vier avonden lang zijn twintigste verjaardag markeert. Er zijn in totaal 64.000 kaartjes voor verkocht, en nu jij weer. Als teenager op jaren, die oprecht jong was in de buitensporige jaren 70, ben ik eerlijk gezegd niet happig op dit avondje uit, maar aangezien ik ook een bikkelharde professional ben, stem ik toe.

'De dag dat mensen niet meer geïnteresseerd zijn in wat ik doe, kap ik ermee. Denk ik'

Als alibi neem ik mijn jongste dochter mee, die enkele maanden ouder is dan Ketnet: zo kan ik ten Sportpaleize doen alsof ik een overbezorgde vader ben, een rol die volgens mijn alibi toch een tikje geloofwaardigheid zal missen. Om een lang verhaal kort te maken: die woensdagavond steek ik bleek af tegen een grote menigte prille twintigers, die de volledige liederenschat van achtereenvolgens ‘W817’, ‘Spring’ en ‘Samson & Gert’ meekrijsen.

Enkele dagen later, als de nationale file wegens sneeuwpret 1.200 kilometer lang is, ben ik al vroeg bij Studio 100, waar ik tegenover Gert Verhulst (49) plaatsneem. De pr-manager komt er ook bij zitten, waarschijnlijk voor de gezelligheid.

HUMO Waarom stond je erop dat ik ‘Throwback Thursday’ zag?

Gert Verhulst «Als je dan toch iets over mij zou schrijven, dan moest je dat concert zien. Mocht ik iets ouder zijn, dan zou ik misschien zeggen: ‘Throwback Thursday’ is mijn testament, al klinkt dat wel heel dramatisch. Maar goed, die show was wel een samenvatting van wat we de afgelopen dertig jaar hebben gedaan, zo van: ‘Kijk, dit is er van ons werk overgebleven, hoe lacherig er al die jaren ook over is gedaan.’ Ik ben trots op dat werk, we hebben er iets mee betekend voor heel veel mensen.»

HUMO In het nokvolle Sportpaleis probeerden prille twintigers iets van hun kindertijd te herbeleven. ‘Zo jong en al zo nostalgisch,’ dacht ik.

Verhulst «Er was ongetwijfeld nostalgie mee gemoeid, ja: teruggrijpen naar het oude vertrouwde in een wel erg onstabiele wereld die ook in hun ogen snel, misschien wel te snel, verandert. Ik denk dat veel twintigers bang zijn voor wat er nog moet komen, of toch erg onzeker over de toekomst. ‘Samson & Gert’ zal hen wel doen terugdenken aan de warmte van hun kindertijd, hun familie: nostalgie is volgens mij in de eerste plaats het verlangen naar een veilig gevoel.»

HUMO In de wereld van ‘Samson & Gert’ kan je erop vertrouwen dat alles altijd weer goed komt.