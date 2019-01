Humo selecteert de films van de week

'Downsizing': 'Verklein de mensen en red de wereld'

Een hoofdrol voor Matt Damon! Special effects! Een budget van 75 miljoen dollar! Met ‘Downsizing’ is regisseur Alexander Payne, de man achter indieparels als ‘Sideways’ en ‘Nebraska’, aan zijn eerste blockbuster toe. Tegelijk kun je moeilijk een kléínere film maken, want ‘Downsizing’ gaat over een poging om mensen letterlijk te laten krimpen en zo de overbevolking tegen te gaan.

Alexander Payne «De eerste versie van het scenario dateert van 2006. Eén ding wist ik toen al zeker: het zou een leuke sf-film worden, maar we zouden dat uitgangspunt wél op een zo ernstig mogelijke manier uitwerken. Hoe zien de verkleinmachines eruit? Waar moet je wonen als verkleinde mens? Wat zijn de gevolgen voor de grote wereld? Ik ben zelfs gaan praten met wetenschappers. Dus ik hoop dat je als kijker in deze wereld kunt geloven.»