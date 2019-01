'Holle keelklanken, wild gezwaai en links en rechts een gitaarsolo'

Sunflower

Het begon intens in Opwijk, met een groep maar vooral een zanger die het méénde. Twintig jaar maar klinkend alsof hij alle ellende van de wereld al meermaals over zich heen had gekregen. En net daar begon het na ongeveer anderhalve song te wringen, want hij bleef maar jeremiëren in holle keelklanken en woorden die niemand verstond. Tegen het einde was ik hem beu, en de doffe blik in de ogen van de groepsleden deed vermoeden dat zij er net zo over dachten.

watchoutforthegiants

Toen watchoutforthegiants twee jaar geleden in de halve finale stond, waren ze nog kwaad op alles en iedereen. Van die boosheid waren enkel nog sporen terug te vinden in de weerbarstigheid van hun composities, in de stem van de zanger die één jurylid aan The Clash deed denken, en in songs die aantoonden dat watchoutforthegiants nog veel kanten uitkan. Eén ervan heette ‘Monday Man’, een andere – die ze vrijdag niet speelden – heet ‘Friday Forever’. Als daar ooit een drieluik van moet komen, kunnen ze in de halve finale misschien ‘Almost Saturday Night’ van John Fogerty proberen. Als, als.

Stef Van Uytvanck

Stef Van Uytvanck had een herwerking van ‘Purple Rain’ waarvoor hij zich geenszins hoefde te schamen, een heerlijke stem, en met vijftig levensjaren op de teller ook een hoop ervaring. Eén ding was voor véél verbetering vatbaar: zijn Engels. Toen hij voor slotsong ‘So Long’ solo aan de piano ging zitten, belandde hij met wat in wezen een melodie van Jimmy Webb had kunnen zijn bij Dirk Denoyelle die Daan imiteert. Bummer.

Deadline

‘Gasoline rock since 2013’ stond er op de basdrum bij Deadline, een groep die geen helder beeld wist te scheppen van wat gasoline rock dan wel wezen mag. Iets met rockabilly vermoed ik, iets met technische mankementen of muzikale ontoereikendheid, en iets met je gitaar langs onderen uitdoen en met je voeten verstrikt raken in je eigen riem. Laten we hopen dat het geen rage wordt.

Barking At the Mailman

Barking At The Mailman deed het met riffs uit ‘Rockgitaar voor beginners, vol. 1’ en een zangeres die haar best deed om met wild gezwaai en gezwinde heupbewegingen het publiek mee te krijgen, wat handig de aandacht afleidde van hun songs.

P.A.N.T.H.E.R.

Een Brussels koppel dat uitpakte met drie songs die zich er niet voor schaamden hits te willen zijn. In openener ‘Lost Here for so Long’ weerklonken echo’s van Billy Idols ‘Eyes Without a Face’, song nummer twee zweemde naar Depeche Mode, en nummer drie was volgens een jurylid gepikt van Chemical Brothers. Wát van Chemicals Brothers, daar kwam geen antwoord op.

First Floor

Zeggen dat First Floor een hechte machine was, is de waarheid geweld aandoen, maar wat enthousiasme en vooral goedlachsheid betreft, kon niemand in Opwijk aan hen tippen. De zanger betrad het podium met een brede smile en hield die drie songs lang vast. Zelfs toen een ingestudeerde break op het einde van hun eerste song compleet in het honderd liep. Professionalisme moet ergens beginnen. Maar, jongens, die tweede song had iets. Gewoon blijven oefenen.

Subway City

Subway City: ze speelden goed samen, het zag er uitstekend uit, en de zanger kon zingen, maar wat zij aan composities in elkaar hadden geflanst, leek helemaal nergens naar. Een stel riffs opeengestapeld, snel wat teksten neergekrabbeld, en daar links en rechts een gitaarsolo doorheen, gewoon omdat het kan. Maar niet op een podium, en al helemaal niet op dat van Humo’s Rock Rally.

King Victor

‘In love with The War On Drugs,’ meldde hun bio, een liefde die niet meteen tot uiting kwam. Daarvoor stroomde er lang niet genoeg lucht door de gitaarpartijen, spreidden zij iets te veel drama tentoon, en miste het in zijn geheel diepgang. King Victor leek wél een groep in plaats van een verzameling individuen, en die zangeres was niet slecht. Minne De Meyer Engelbeen. Kijk, dát noemen wij een naam.

Attention Attention

Bij Attention Attention, de opener in De Zwerver in Leffinge, stond er een oldskool taperecorder (met van die grote spoelen) pontificaal de aandacht te trekken. Hij moest dienen voor de intro, maar bleef drie songs lang staan draaien. Van die songs stak de eerste, ‘Rooftop Blues’, er met kop en schouders bovenuit. De andere twee waren meer oefening dan song. De zanger zag eruit als een kruising tussen Chuck Prophet en Admiral Freebee, en daar ongeveer situeerde zich ook hun muziek.

Comet Street

Stonerrock, één lid van de demojury kreeg nog steeds koude rillingen wanneer hij terugdacht aan de overdosis die hem die grijze decembernamiddag te beurt was gevallen. Comet Street was om onduidelijke redenen door de mazen van het net geglipt: heel even Barkmarket belovend, een fractie van een seconde naar Soulwax neigend, maar vooral grossierend in riffs, ritmes en schema’s van dertien in een dozijn.

Josefien Deloof

Waarom zou je een artiestennaam kiezen als je Josefien Deloof heet? Er ging zelfvertrouwen van haar uit, en dat spreidde ze ook tentoon. Josefien, 19 jaar jong, speelde af en toe gitaar zoals we het tot nog toe niemand hadden zien doen, maar meestal zong ze alleen maar, op een manier die vergelijkingen opleverde met Björk, King Krule, Selah Sue en – volgens één jurylid – Wim Helsen met tulband. Ik, Klaus, vond het voor het eerst jammer dat het gedaan was.

Hyper!

De gitarist van Hyper! speelde dan weer gitaar zoals we wél al eerder hadden gehoord, zij het door heren van adellijke stand: Jean-Marie Aerts kwam ons voor de geest, Geoffrey Burton, of over de grenzen heen: Robert Fripp. Achilles De Raedt is zijn naam, zeventien fucking jaar nog maar. Hyper! had met Iskander Moens (eveneens 17) ook een zanger-bassist die een frontman van het aanwezige type kon genoemd worden. Het leidde de aandacht geen klein beetje af van de songs, en misschien was dat wel het beste. Over twee jaar zijn ze negentien. De drummer twintig. Tot dan.

Jay and the Coffee

De slechtste groepsnaam van de avond was niet van de slechtste groep. Het zag er allemaal ontzettend braaf en proper uit bij Jay And The Coffee, en ook hun geluid leek rechtstreeks van de wasdraad te komen, maar het vernuft en de spanning hadden ze in hun songs gestoken. Gekke twists, fascinerende opbouw, en een goeie zanger.

Isadore

Isadore – twee meisjes, twee jongens – was er amper aan begonnen of de geur van mottenballen vulde de zaal. ‘De eerste scoutsgroep’ liet iemand optekenen, en Isadore zag er inderdaad even oubollig uit als hun muziek klonk. Alleen de gitariste was cool, geboren om bij Melissa Auf der Maur te spelen, maar ook zij stond machteloos van bij het eerste refrein: ‘You don’t have to say that you love me / You don’t have to say that you care’.

Uncle Wellington

Van het eerste Rock Rally- weekend is Uncle Wellington de groep waarvan ik veruit het minst onthouden heb. Uit mijn notities: ‘Altviool’, ‘Goeie zangeres maar ze viel niet op door de rest’, ‘Keihard gegeeuwd’, ‘Drie keer dezelfde song’.

James Francis King

De beste artiestennaam van het weekend was voor de beste rapper van het weekend – het moet gezegd, ook de enige rapper. Hij begaf zich ook op Drake-terrein, roerde wat r&b door de saus, maar in de pure hiphop voelde hij zich het meest in zijn sas. Dat werd vooral duidelijk in zijn eerste track, ‘So What’. De rest klonk alsof hij had gedacht: ‘Hèhè, nog twee stuks en ik kan meedoen aan Humo’s Rock Rally’. Gelukt.

Mauger

Ook Mauger, dat met Jan Duthoy (gitaar) en Jakob Nachtergaele (drums) twee ex-leden van Absynthe Minded in de rangen heeft, opende sterk met ‘Streets Run Dry’, een song die, mits wat knip-, plak- en inkortwerk, zo op de gezinsradio kan. Mauger maakte het setje vol zonder de verveling veel kans te geven. Maar zeggen dat er bij de jury sprake was van grote opwinding, is ook bezijden de waarheid.

Lost Baron

Het eerste Rock Rally-weekend werd afgesloten door de eerste metalgroep. Lost Baron had veruit de meeste fans meegebracht, en die hadden de tijd vakkundig weten te doden met allerhande alcoholhoudends. Eén manspersoon met volgetatoeëerd bovenlijf ging wild meedansen op het podium, de rest maakte bijna evenveel kabaal als de band zelf. Lost Baron was strak, ruw, hard en kwaad, maar miste nuance. Ze hadden mij wél wakker gemaakt voor de verre rit van Leffinge terug naar Monte Carlo. Waarvoor dank. Tot volgende week!

Klaus Harmony