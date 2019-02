'Flink geoefend: alvast een 9 op 10 voor huisvlijt!'

Berg

Het begon niet mis in Nazareth, met een groep die hield van een sfeervolle opbouw, met een sfeervol middenstuk en een sfeervol einde. De songs leken wel in één adem geschreven en moesten het eerder van nuances dan van dynamiek hebben. Als Berg er een eventuele volgende keer in slaagt om het wat gebalder te houden, zullen de ontsnappingskansen van onze aandacht vrijwel nihil zijn.

How Tall Was Goliath?

How Tall Was Goliath? begon als de soundtrack bij een griezelfilm, schakelde voor song twee in volbloed King Crimson-modus en sloot af met performance art, waarbij er voor het eerst een zanger aan te pas kwam, met elke nieuwe frase wilder tekeergaand, en rollend over het podium eindigend. Het oog zag van alles, het oor wist er niet zo meteen een touw aan vast te knopen. How Tall Was Goliath? spleet het jurylokaal in tweeën.

Philemon

Thuis doet Anton De Boes (25) alles alleen, in Nazareth had hij ter presentatie van zijn huisvlijt een drummer, een gitarist en een toetsenman rond zich. De bas regelde hij zelf. Onder zijn pseudoniem Philemon bracht De Boes nineties-lofi die aan Pavement en Grandaddy deed denken, met een stem die tot de wankele soort gerekend kon worden, maar laat dat ook in 2018 eerder een zegen dan een vloek zijn in de lofi. Van zijn demo speelde hij nog slechts één liedje, het minste van de drie. Dat heet: vooruitgang.

VONNIS

VONNIS speelde hardcore van het strakke en redelijk venijnige soort, en daar brulde de zanger, die van bij de eerste song het publiek indook en dus meer in de zaal dan op het podium stond, van alles bij. De songs droegen Engelse titels, dus gaan wij er maar van uit dat ook de teksten in het Engels waren. Het eindigde met een gedicht in het Nederlands: ‘Nachtelijk geknars / maakt zijn tanden gereed’. Het had wel iets. Maar wederom was de verdeeldheid in het jurylokaal groot.

Moonai People

Moonai People bracht een soort Qmusic-versie van Absynthe Minded met een vleug Mumford & Sons en had een liedje geschreven voor Bobby Fischer. Lief van hen, al valt zeer te betwijfelen of de gekwelde schaakkampioen – dood en begraven sinds 2008 – er vrolijk van geworden zou zijn. Wij alvast niet, evenmin als van de andere songs van Moonai People, al was de samenzang wel mooi. Ze lieten nog weten het doorgaans – als ze meer tijd krijgen – meer uitgesponnen aan te pakken. Leve het reglement!

Wet Wild Woods

Mocht ik in een groep zitten en één van de leden zou zeggen: ‘We heten Wet Wild Woods’, ik zou zeggen: ‘Dan ga ik naar huis.’ Maar smaken verschillen, en Wet Wild Woods was, de naam uitgezonderd, helemaal niet zo bedroevend. Eén enkel jurylid meende de zanger al eens in een vorige editie aan het werk gezien te hebben, en dacht dat er toen iets Smashing Pumpkins-achtigs van gekomen was. Nu deden ze mij denken aan een moderne versie van Manic Street Preachers. Hun eerste twee songs dramden iets te langdradig door, maar de derde was top. Benieuwd of dat genoeg is.

Hulder

Ook Hulder is een groepsnaam waarover getwist kan worden, maar als de muziek goed is, is dat nergens voor nodig. En hoera, dat was het geval. De zanger leek op Bobby Gillespie van Primal Scream: niet behept met een fenomenale stem, maar dat moeiteloos opvangend met présence en attitude. De rest van Hulder mixte sixties-psychedelica met eighties-klanken en dat leverde iets op waarnaar het aangenaam luisteren was. ‘Die tweede song was misschien wel het beste wat ik al gehoord heb,’ sprak één jurylid, en hij werd niet luidkeels tegengesproken.

EMY

Veruit het charmantst en het meest ontwapenend in Nazareth was EMY, voluit Emy Kabore, 18 jaar jong. Ze schuifelde zenuwachtig het podium op, mompelde schuchter iets wat die nerveuze uitstraling nog meer in de verf zette, sloeg een eerste akkoord aan op haar akoestische gitaar en begon te zingen. En ineens, als bij toverslag, stond er een doorgewinterde artieste die zelfs met een publiek vol Hells Angels geen vrees aan te jagen viel. Composities en stem deden aan Tracy Chapman denken, en ook al waren haar drie songs inwisselbaar, er zat geen enkele tussen die het weggooien waard was.

People In Houses

People In Houses was de 34-jarige Merijn Landuyt, een singer-songwriter die twee vrienden had meegebracht, de ene met een chromaharp en een tuba, de andere met een akoestische gitaar. Van de drie liedjes was het eerste, ‘Pull a Dream Out of a Hat’, veruit het beste. De samenzang in het begin van nummer twee kon er ook nog mee door, maar dan hadden we van People In Houses alles gehad en werkte de leadstem – in de eerste song nog origineel en breekbaar – ineens heel erg op de zenuwen.

Sem Phi

Sem Phi, op het inschrijvingsformulier slechts één man maar in Edegem met z’n drieën, had al in het voorprogramma gestaan van puik volk als The Furious Five, De La Soul en Funkdoobiest, en het werd snel duidelijk dat in die regionen ook zijn invloeden lagen. Ze kwamen het podium op geslenterd alsof ze toevallig in de buurt aan het wandelen waren, maar staken van wal met oldskool hiphop die er mocht zijn. De eerste track was sterk, op de rhymes en de samenzang – één heer (Sem Phi, we presume) en één dame – was gewerkt, en de beats knalden alsof het pakweg 1992 was. De dj heette MLNG, een letterwoord dat voor Mélange stond, en kreeg genoeg shout-outs voor een heel jaar. Na die eerste track werd het wat minder: met het refrein van ‘Try Hating’ hadden we het na vijftien keer wel gehad, en ‘Dance’ klonk heel erg als de derde song die ze nodig hadden om het setje vol te maken.

Sweetsalt

Sweetsalt was een zeskoppig gezelschap uit Aalst dat eruitzag alsof je hen op het plaatselijke carnaval een hele avond je portefeuille kon toevertrouwen. Ze openden aangenaam met ‘Gena’, een zweverige popsong die ze puik in elkaar hadden geknutseld, maar waarin de samenzang helemaal nergens op sloeg. En toen was het op. ‘Later’ viel stil nog voor het goed en wel begonnen was (en dan nog eens en nog eens) en in afsluiter ‘Synchrone’ leken de gitaren het niet eens te zijn geraakt over welke song ze zouden spelen. De zangeres had iets van de jonge Alison Moyet. Dat was dan weer wel goed.

Anneleen Debaveye

Heel even leek het alsof we op Eurosong for Kids waren beland – Anneleen Debaveye is 15 en ziet er nog een paar jaar jonger uit – maar toen ze begon te zingen, was de twijfel weg: dit mocht wel degelijk op Humo’s Rock Rally. Ze speelde met ‘Rude’ een cover van Magic! die niet had gehoeven, de tekst van haar eerste song was wellicht net iets te puberaal (kan gebeuren natuurlijk als je een puber bént), maar de slotsong ‘Satisfied’ was van een erg hoog niveau. Mogen wij bij een eventuele halve finale vriendelijk aandringen om die cover van Magic! niet te vervangen door ‘Hallelujah’?

The Calicos

Vier groepen ver en al voor de tweede keer waande ik me in de nineties. In 1996 meer bepaald, de preselectie van Humo’s Rock Rally in Sint-Truiden: was dat Novastar dat daar stond? Het lag aan het hemdje van de zanger, het snorretje op zijn bovenlip, de oranje Gretsch-gitaar en het eerste akkoord dat hij eruit liet sprankelen. Maar al na twee maten moest Joost plaatsmaken voor The War On Drugs, dat op zijn beurt gaandeweg naar de achtergrond werd gespeeld om plaats te maken voor The Calicos zelf, naar mijn bescheiden mening de beste groep met de beste songs tot nog toe. Er kwam een pedalsteelgitaar aan te pas, een instrument dat volgens hen die het kunnen weten moeilijker te besturen is dan een formule 1-wagen – en er werd niet zomaar wat mee gedaan. Voor het eerst ook had iemand pianopartijen uitgewerkt die de songs naar een hoger niveau tilden. Benieuwd naar die cover!

Diane Grace

De verveling kreeg geen kans in Edegem, waar Diane Grace er een totaalspektakel van maakte. Terwijl de drums en de gitaar een universum schiepen dat zich ergens tussen Wire en Black Flag situeerde, ging de zanger, gehuld in een met tape samengehouden trouwjurk, wild krijsend tekeer op en naast het podium. Hij had een brandblusser meegebracht die dienst weigerde maar in het publiek wel voor onrust zorgde, en droeg geen onderbroek, waardoor er een paar keer ook heel even een glockenspiel in het, euh, spel was. De drummer droeg een varkensmasker, waardoor de gitarist er in zijn gewone plunje veruit het opvallendst bij stond. Toen het gedaan was, wisten wij niet wat we gezien en gehoord hadden. Niet altijd een slecht teken.

Orang Orang

Orang Orang was weer zo’n groep waarvoor ik heden mijn notities nodig heb. De zanger-gitarist had voor de backings zijn echtgenote meegebracht, wat uiteraard volledig is toegestaan, maar zeggen dat de chemie ervan afspatte, is de waarheid geweld aandoen. De songs die Orang Orang had geschreven, waren van het type dertien-in-een-dozijn, en hun gitarist leek van een afstand erg op Ron Asheton van The Stooges. Een gelijkenis die hij alle eer aandeed door in de outro moedwillig (althans, zo hopen wij) uit de bocht te vliegen. Bij de andere groepsleden kon er een schamper lachje af, maar er was bij Orang Orang wel eindelijk iets gebeurd.

Kroese

Kort over Kroese. Het leken mij geen vervelende jongens, dus we houden het beleefd. Ze stonden er wat onwennig bij en brachten iets dat vermoedelijk classic rock moest voorstellen waar wat grunge en stoner doorheen was geroerd. Eén jurylid had aan Puddle Of Mudd moeten denken, en aan… Creed. Dan houdt het op, natuurlijk.

Modern Art

‘Not very modern, not very arty,’ herinnerden wij ons uit het juryverslag van Modern Art in de preselectie in Brugge van twee jaar geleden. Dat waren ze nog steeds niet, maar ze hadden in die twee jaar verdorie flink geoefend. Rammelen als toen deed het niet meer, en hun songs zaten goed in elkaar. Solo aan de microfoon was de stem van de zanger wellicht nog net niet dragend genoeg, wat ze met uitstekende harmonieën veelal aardig wisten te camoufleren. Alvast een 9 op 10 voor huisvlijt.

Walther

Zonder Walther meteen tot halvefinalist te willen bombarderen, was het wel een groep die ertoe bijdroeg dat de jury het in Edegem achteraf had over ‘de beste preselectie in vele jaren’. Ze brachten – mocht u zich daar iets bij kunnen voorstellen – elektronisch getinte folk met elektrische gitaar en geborstelde drums. Nick Drake, mocht die in 1998 geboren zijn. Zoiets. Het had iets David Lynch-achtigs.

Sania

Meer David Lynch met afsluiter Sania: David Lynch in een choreografie van Dominique Deruddere. Spaarzame elektronica uit een laptop, en aan de microfoon een blonde dame die ondanks een wankele en dunne stem wel alles stond te geven. De eigen songs, als wij hun bio mogen geloven nochtans bedoeld als dancepop, kregen er iets akeligs en lugubers door. Ze sloten af met ‘Rhythm of the Night’, een cover van Corona. Waardoor Klaus alsnog met een vederlicht en enigszins vrolijk gemoed weer terug naar Monte Carlo kon.

Volgende preselecties van Humo’s Rock Rally: op 9 februari in Het Depot in Leuven en op 10 februari in de Cactus Club in Brugge. Info & tickets: humo.be/rockrally