Formule 1-legende Niki Lauda overleden: 'Wie op zijn 50ste met pensioen wil om op het strand te gaan liggen: fantastisch. Maar ik ben anders'

Afgelopen maandag overleed de Oostenrijkse Formule 1-coureur Niki Lauda op zeventigjarige leeftijd. Lauda werd drie keer wereldkampioen in de Formule 1. Een jaar geleden zat Lauda nog vol plannen en kocht hij Niki terug, de luchtvaartmaatschappij die hij vijftien jaar geleden zelf oprichtte. Herlees het interview dat we toen publiceerden: een snedig gesprek over het risico om te falen, het loon van piloten en wienerschnitzel aan boord. ‘Wereldkampioen worden is makkelijker dan een luchtvaartmaatschappij leiden.’