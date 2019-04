(Dit artikel verscheen in Humo 3373 van 26 april 2005)

'Koning Boudewijn, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe. Ik heb ze allemaal rondgeleid'

Meegaan naar de Wereldtentoonstelling in Brussel, daar was ik in 1958 te klein voor. Maar als kind had ik één troost. Ik kon die Expo '58 toch van dichtbij zien... op de magisch-realistische plaatjes van de View-Master. Dààr schitterde het Atomium onder de strakke blauwe lucht! Dat die bollen zo blonken, dat was de perfecte weerspiegeling van die tijd. De schoenen van de mensen blonken, de ruiten van de huizen blonken én de nieuwe auto's op de nieuwe wegen blonken nog het meest.