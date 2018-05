Waarom de mens niet met geld kan omgaan: psycholoog Dan Ariely

'Met een creditcard betalen doet geen pijn, je merkt er niets van. En dat is precies wat bedrijven willen'

Het onderzoek van Dan Ariely is vooral gericht op irrationeel gedrag. Hij is hoogleraar psychologie en gedragswetenschappen aan de Amerikaanse Duke University, en werkte aan de universiteiten van Berkeley, Stanford en aan het MIT. Hij schreef verschillende bestsellers, waaronder ‘Predictably Irrational’, waarvan hij meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

– Kende u de psychologie van geld al langer? Of bent u zelf ook wijzer geworden van dit boek?

Dan Ariely «Ik denk al langer over het onderwerp na, maar wat echt indruk op me maakte, was het experiment dat we in Kenia deden naar spaargedrag. We stuurden mensen wekelijks sms’jes om hen eraan te herinneren dat ze moesten sparen. Andere mensen gaven we wekelijks een bonus als ze daadwerkelijk hadden gespaard. Daarnaast stuurden we een groep mensen berichtjes én gaven we hun een goudkleurige munt, met daarop 24 vakjes: het aantal weken dat het spaarplan duurde. Ze moesten die munt op een goed zichtbare plek in hun woning ophangen en er een krasje op zetten als ze hadden gespaard.

»Die laatste groep had na afloop twee keer meer gespaard dan de anderen. Waarom? Omdat de munt zichtbaar was, omdat mensen hem konden aanraken, omdat ze door die munt met elkaar spraken over sparen.»

– Waarom is die zichtbaarheid zo belangrijk?