'Twee volkeren die naast elkaar leven in één staat? Zelfs in België lukt dat niet'

- Onlangs werd het 70-jarige bestaan van Israël gevierd. Heeft het land zijn ziel verloren door zijn koppige wil om te bestaan, om zich tegen iedere mogelijke aanval te wapenen?

David Grossman «Laten we beginnen met wat er goed is. Als je mijn grootvader zeventig jaar geleden had gevraagd of de Joden ooit een eigen land zouden bezitten, zou hij je voor gek hebben verklaard. Maar kijk: na de Holocaust zijn we erin geslaagd om een eigen plek te creëren en te verdedigen. Dat is iets heel bijzonders: laten we dat goed beseffen voor we aan zelfkritiek beginnen. We hebben in die zeventig jaar zeven gewapende conflicten gekend met de ons omringende landen. Ons leger is niet alleen een bezettingsmacht, het beschermt ons ook tegen vernietiging. De staat Israël is een mirakel: dat vergeet ik nooit, ook niet wanneer ik kritiek uit op de regering en het leger.