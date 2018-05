Humo's huiveringwekkende hitlijst van hedendaagse horrorfilms

U heeft het misschien gemerkt aan die stuipen op uw lijf: het horrorgenre beleeft een spectaculaire heropleving. Ga volgende week maar eens kijken naar ‘ A Quiet Place ’: niet alleen een adembeklemmend stuk cinema, maar in de VS ook een gigantische commerciële hit. En het is lang niet de enige moderne griezelfilm die een mens doet beven als een juffershondje. Wij hebben voor u de tien meest essentiële horrorfilms van de afgelopen jaren bijeengezocht. Laat de haren te berge rijzen!

'Sluimerende angst, ijzingwekkende stiltes en monsterlijke wezens'

THE CONJURING (2013)

Van: James Wan

Met: Patrick Wilson, Vera Farmiga en Ron Livingston

Bibberfactor: 7/10Tot voor enkele jaren dienden de horrorfanaten onder ons het te stellen met flauwe sequels en reddeloze remakes: de zoveelste ‘Saw’, de honderdste ‘Paranormal Activity’, de inferieure reboots van ‘The Texas Chainsaw Massacre’, ‘Halloween’ en ‘Friday the 13th’. Tot in 2013 ‘The Conjuring’ uitkwam: een spookhuisfilm, maar dan één met een virtuoze fotografie, puike vertolkingen, knappe digitale effecten en een trage, maar hyperefficiënte opbouw naar een memorabele climax. Opmerkelijk was dat ‘The Conjuring’ niet alleen de horrorfans wist te bekoren, maar ook het grote publiek bereikte. De verrijzenis van het genre was ingezet.

THE BABADOOK (2014)

Van: Jennifer Kent

Met: Essie Davis, Noah Wiseman en Daniel Henshall

Huiverfactor: 8/10Werden de meeste horrorfilms uit de jaren 90 gerealiseerd door middelmatig begaafde vakmensen als Ronny Yu en Paul W.S. Anderson, dan werden de films uit deze lijst gemaakt door uiterst getalenteerde rascineasten, van wie het werk aanleunt tegen de pure kunst. Neem bijvoorbeeld ‘The Babadook’, een felgelauwerde, uiterst stijlvolle, van een geweldige scheppingskracht getuigende griezelfilm over een geobsedeerde jongen die meent dat er een monster in huis rondwaart. ‘De meest angstaanjagende film die ik ooit heb gezien,’ twitterde ‘Exorcist’-regisseur William Friedkin indertijd. Wie samen met de jongen durft af te dalen in de duistere kelder waar Mister Babadook woont, kan de meester in het genre alleen maar gelijk geven.

IT FOLLOWS (2014)

Van: David Robert Mitchell

Met: Maika Monroe, Keir Gilchrist en Olivia Luccardi

Angstzweetfactor: 9/10Eén van de beste films die sinds 2013 in het genre zijn gemaakt. Terwijl de meeste horrorcineasten u schrik proberen aan te jagen met plots verschrompelende lijken, vrolijk uitpuilende darmen, fluks door het raam brekende boemannen, vanzelf spelende muziekdozen of moorddadige poppen, vertrouwt regisseur David Robert Mitchell hoofdzakelijk op de beangstigende kracht van lange, hypnotiserende camerabewegingen. In de sterkste scène laat Mitchell de camera drie keer tergend traag 360 graden rond z’n as draaien terwijl je een gestalte rustig maar onstopbaar dichterbij ziet komen: om het in je broek te doen van schrik.

THE WITCH (2015)

Van: Robert Eggers

Met: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson en Kate Dickie

Sidderfactor: 8/10De meeste horrorfilms worden gemaakt met één enkel doel: u eens flink de daver op het lijf jagen. Het op een bijna ondraaglijk omineuze atmosfeer drijvende ‘The Witch’, waarin een familie van 17de-eeuwse kolonisten zich pal naast een dreigend bos vestigt, doet méér. Ja, u krijgt uw portie horror, maar tegelijk toont het verhaal heel goed aan wat voor verschrikkelijks er allemaal kan gebeuren wanneer bijgeloof en godsdienstwaanzin in een kleine gemeenschap de bovenhand halen. Daarmee vormt ‘The Witch’ een prachtvoorbeeld van de frisse, intelligente en relevante horror die dezer dagen wordt gemaakt (zie ook ‘Get Out’).

THE BLACKCOAT’S DAUGHTER (2015)

Van: Oz Perkins

Met: Emma Roberts, Lucy Boynton en Kiernan Shipka

Rikketikfactor: 8/10Deze minder bekende, maar desalniettemin weergaloze film – over twee katholieke schoolmeisjes die tijdens de vakantie alleen achterblijven op internaat – werd geregisseerd door een artiest die net als David Lynch heeft begrepen dat stiltes ijzingwekkender kunnen overkomen dan ‘Boe!’-effecten, en dat er meer kijkplezier valt te halen uit de sluimerende angst voor het onbekende dan uit bloederige slasherscènes. Een meesterwerkje in het genre van de traag maar zeker onder de huid kruipende satanische horror, met uitzonderlijk goeie vertolkingen en een gedenkwaardige climax.

DON’T BREATHE (2016)

Van: Fede Alvarez

Met: Stephen Lang, Jane Levy en Dylan Minnette

Angsthaasfactor: 7/10 Laten we er niet flauw over doen: één van de redenen waarom er in Hollywood tegenwoordig zoveel horror wordt geproduceerd, is dat die films uiterst lucratief kunnen zijn. Horror vindt altijd een publiek en is goedkoop om te maken, wat gigantische winsten kan opleveren. ‘Don’t Breathe’, bijvoorbeeld, kostte nog geen 10 miljoen dollar, maar bracht meer dan 150 miljoen op: u mag zelf de rekening maken. Mooi meegenomen is dat die piepkleine budgetten de cineasten dwingen om creatief uit de hoek te komen. ‘Don’t Breathe’ speelt zich hoofdzakelijk af in een huis in Detroit, waar enkele inbrekers botsen op een blinde Golfoorlogveteraan met een buitengewoon goed ontwikkeld gehoororgaan. Een poepsimpele premisse, waar regisseur Fede Alvarez een uiterst stijlvolle film uit haalt waarin je letterlijk een speld kunt horen vallen.

GET OUT (2017)

Van: Jordan Peele

Met: Daniel Kaluuya, Allison Williams en Bradley Whitford

Koudzweetfactor: 8/10 De sinds 2013 op gang gekomen revival van de horror werd bezegeld door het fenomenale succes van ‘Get Out’: deze prent over een zwarte jongen die niet wegraakt uit het huis van zijn blanke liefje werd een wereldwijde hit, kreeg vier Oscarnominaties, en won de Oscar voor Beste Originele Scenario. In ‘Get Out’ vinden we de twee belangrijkste ingrediënten terug van de moderne horrorfilm: de plot is even huiveringwekkend als een nachtelijke wandeling op het kerkhof, en daarnaast snijdt de film enkele belangrijke sociale thema’s aan, te weten: racisme en onverdraagzaamheid.

IT COMES AT NIGHT (2017)

Met: Joel Edgerton, Christopher Abbott en Carmen Ejogo

Gilfactor: 7/10Vroeger was het horrorleven simpel: je nam een stel tieners, je nam een gemaskerde wreedaard met een bijl of een kettingzaag, en daar gooide je enkele emmers bloed overheen. Een nadeel was dat het genre na de zoveelste doortocht van Michael Meyers of Jason Voorhees een tikkeltje voorspelbaar werd en – erger nog – tegen de zelfparodie aan begon te schurken. ‘It Comes at Night’, daarentegen, is één van die hedendaagse griezelfilms die bewijzen dat horror wél nog fris en origineel uit de hoek kan komen. In dit toppertje komt het gevaar niet van één of andere serial killer, maar van het wantrouwen dat de bewoners van een zorgvuldig afgegrendelde boshut jegens mekaar voelen. Net als ‘Get Out’ is ook ‘It Comes at Night’ veel méér dan zomaar een horrorfilm: ’t is een spiegel voor onze hedendaagse angsten.

IT (2017)

Van: Andy Muschietti

Met: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher en Finn Wolfhard

Gruwelfactor: 7/10Deze sfeervolle verfilming van de gelijknamige bestseller van Stephen King is intussen uitgegroeid tot de meest succesvolle horrorfilm ooit. Zelfs Pennywise de clown vraagt zich van de weeromstuit af: waarom doen horrorfilms het eigenlijk zo goed? Waarom vinden we het zo leuk om samen voor het scherm te zitten griezelen? Chucky weet wel waarom: horror doet het altijd goed in tijden van onrust. In de jaren 30 ging de Grote Depressie gepaard met de opkomst van Frankenstein, Dracula en weerwolven, in de nasleep van Vietnam en Watergate rezen Wes Craven, David Cronenberg en Tobe Hooper naar de top, en na 9/11 bloeide het genre van de torture porn op. Dankzij Trump, Poetin en de brexit leven we opnieuw in onzekere tijden, waardoor we meer dan ooit een gezonde uitlaatklep nodig hebben. En wat is een horrorfilm anders dan een breekijzer dat de gesloten deur naar uw angsten openbreekt?

A QUIET PLACE (2018)

Van: John Krasinski

Met: John Krasinski, Emily Blunt en Millicent Simmonds

Horrorfactor: 8/10Deze schitterende, heerlijk inventieve griezelfilm, vanaf volgende week in de zalen, levert het ultieme bewijs dat het horrorgenre gouden tijden beleeft. Het verhaal speelt zich af in de zeer nabije toekomst, wanneer de aardbol is ingepalmd door monsterlijke wezens die bij het minste geluidje hun tanden laten zien. Wat betekent dat de laatste menselijke overlevenden in absolute stilte dienen te leven – ook u zult geen kik durven te geven. En er zijn nog meer bange uren op komst: in 2018 volgen nog ‘Hereditary’, ‘The Nun’, ‘Slender Man’ en de remake van ‘Suspiria’ door ‘Call Me by Your Name’-regisseur Luca Guadagnino. Geniet ervan, maar let toch op dat het bloed niet stolt in uw aders!

‘A Quiet Place’, vanaf 9 mei in de bioscoop