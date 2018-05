'Op een avond kwam Moser samen met de koersdirecteur op mijn kamer. Ze boden me een koffer vol geld aan om de Giro te verliezen'

Michel Pollentier (67) en Johan De Muynck (69) kennen elkaar goed. Ze zijn generatiegenoten en waren tot twee keer toe ploegmaats: in het prille begin bij Flandria, en later bij Splendor.

Michel Pollentier (lacht) «Awel, moet je niet werken?»

Johan De Muynck «Ik heb vrijaf. Ik restaureer een huis voor mijn dochter. Van Monumentenzorg mocht ze het gebouw niet afbreken. Wrééd werkske, maar ik doe het graag. Ik ben dan wel bijna 70, maar stilzitten kan ik niet. Het enige nadeel is dat ik niet meer op mijn fiets raak. Het is al vier maanden geleden.»

Pollentier (lacht) «Bij mij is het van 8 oktober 1984 geleden dat ik op een koersfiets heb gezeten, mijn laatste koers. Ik fietste nochtans graag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Maar toen ik stopte met koersen, was het voorbij, van de ene dag op de andere. Ik had genoeg afgezien.»

De Muynck «Dat is het verschil met mij. Ik heb niet genoeg afgezien. Ik ben nooit tot het uiterste gegaan. Andere renners konden meer dood dan levend over de finish komen. Ik niet.»

Pollentier «Ik ben vaak tot het gaatje gegaan. Na de koers moesten ze mij van mijn fiets helpen. Ik wist niet meer van welke parochie ik was.

’s Avonds moesten ze mijn eten op bed brengen, ik raakte er niet meer uit.»

De Muynck «Elk jaar deed ik een uithoudingstest aan de Gentse universiteit en elk jaar zeiden ze: ‘Je kunt makkelijk doorgaan.’ Maar ik kon het niet, ik kon niet door de muur gaan.»

Pollentier «Ach, die tests... Ik zat eens in de preselectie voor de Olympische Spelen, maar de conclusie van Bloso na een test was: ‘Niet geschikt om te koersen.’ Mijn huisdokter zei hetzelfde: ‘Je hart is dubbel zo groot als normaal. Je gaat op een dag doodvallen.’ Maar ik was niet verontrust. Hij zei dat mijn hart ‘te groot’ was, niet dat het ‘te slecht’ was. En dus bleef ik koersen.»