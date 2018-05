Jonge boefjes slaan MIVB-controleurs in elkaar in de Anderlechtse wijk Peterbos, 16-jarigen overvallen een Carrefour Express in Brussel, drugsdealertjes zaaien terreur in Borgerhout. Jonge schavuiten zijn niet meer weg te slaan uit de media – en uit uw huizen en handtassen. In gesloten jeugdinstellingen is te weinig plaats, ouders weten geen raad, jeugdwerkers en experts proberen te achterhalen wat zich in hun hoofd afspeelt. ‘Laat je nooit misleiden door een jongere die onmiddellijk zegt dat het hem spijt.’ Humo licht de schedelpan van balorige boefjes.