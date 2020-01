Het verhaal van het 16-jarige Franse meisje dat onlangs bevrijd werd uit de klauwen van een Brusselse bende, die haar voor 2.000 euro had ‘gekocht’ van haar vriendje en dwong om seks te hebben met een hele reeks mannen, wekt veel weerzin. Maar echt verbazen kan het niet: jongerenbendes zijn al langer in opmars en ook nu weer zijn de zeven aangehouden verdachten jonge twintigers. Hoe raken jongeren zo ontspoord en wat maakt hen zo cynisch? Humo keek in de hoofden van jonge criminelen.