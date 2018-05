De man achter de politicus: de zeven gezichten van Bart De Wever

'Hij wordt niet meer als een opperwezen gezien. De hardheid waarmee hij mensen aanpakt, heeft haar grenzen bereikt'

Terug naar 22 april 2012, toen Bart De Wever zijn eerste Ten Miles liep. De vermageringskuur was nog niet afgerond, maar die dag leerde de wereld een nieuwe Bart De Wever kennen.

1. DE ASCEET

CARL HUYBRECHTS «Ik heb Bart leren kennen in 2007, toen we in enkele maanden tijd drie keer te gast waren in hetzelfde tv-programma. Het klikte meteen tussen ons, zoals dat gaat bij twee authentieke Antwerpenaars. De tweede keer reden we al samen naar de studio. Wat mij in eerste instantie aansprak: hij rammelt er graag mee. Ik ook, maar het verschil is dat ik nooit 100 procent serieus kan zijn. Hij kan die knop wél omdraaien en dan kom ik telkens onder de indruk van zijn ontzaglijk snelle geest.

»Het was in de periode dat Bart Veerle ten huwelijk had gevraagd. Hij vertelde me over zijn huwelijksaanzoek: hij had het met niknakjes op een bord geschreven en er een stolp op gezet. Waar hij geen rekening mee had gehouden: toen Veerle ’s ochtends opstond, hadden de kinderen de helft van zijn aanzoek al binnengespeeld.

»Als huwelijkscadeau heb ik hem in september 2011 uitgenodigd voor een tochtje met mijn boot. Hij is komen opdagen met onder anderen Jan Jambon, Liesbeth Homans, Geert Bourgeois en Peter De Roover. Bart was in die tijd nog omvangrijk en al snel gingen de evidente moppen over en weer: ‘Iets meer naar het midden, Bart, we willen niet kapseizen.’ (lacht) Ik stond in die tijd ook te dik. Ik wilde met een PronoKal-dieet beginnen onder begeleiding van sportdokter Chris Goossens: 16 kilo eraf in drie weken tijd was het doel. Bart geloofde er geen fluit van. Maar toen ik hem de volgende keer zag, backstage op de Proms, zei hij: ‘Verdomme, Huybrechts, you did it.’ Ik zag zijn ogen blinken en ik heb direct naar Goossens, toen dokter bij Beerschot, gebeld: ‘Je moet nú komen. Hij is plukrijp!’ (lacht) Na de match is Chris naar het Sportpaleis gekomen, en daar is het fundament van de nieuwe De Wever gelegd. Hij had alle diëten geprobeerd, met een eeuwig jojoën als gevolg. Maar toen was het hem menens. Hij heeft nog wel een afscheidstournee georganiseerd langs zijn favoriete restaurants, maar hij begon al zijn drinkgewoonten te veranderen, van één fles grappa na de maaltijd tot geen druppel meer. Hij houdt dat nog steeds vol.

»Op 1 december begon hij aan de kuur. Op 1 april belde hij me: ‘Je hebt beloofd dat je de Ten Miles zou meelopen. Maak je klaar, want ik ga het proberen.’ Ik had nooit gedacht dat hij dat in zo’n korte tijd zou halen. Bon, ik was 60 en ik had nog drie weken om me voor te bereiden. Gelukkig had ik door het voetballen en het lopen met mijn hond een redelijke basisconditie, maar het was niet evident. We hebben intens samen getraind, dat schept een band.»

‘Ik was – ik bén – ook nen dikke. Dat schept ook een band.’ Marktonderzoeker Jan Callebaut leerde Bart De Wever kennen in de aanloop naar de verkiezingen van 2007. Callebaut was het brein achter de campagne die Yves Leterme naar een riante verkiezingsoverwinning zou leiden. De N-VA zat toen in een kartel met CD&V. Callebaut leerde een achterdochtig man kennen, die de kartelpartner niet altijd vertrouwde.

JAN CALLEBAUT «Bart De Wever had gelijk. Ik denk niet dat ze alle informatie deelden. Hij was me dankbaar dat ik hem die wel gaf.