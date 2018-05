Louis Tobback wordt 80: de memoires van een oersocialist (2). 'Ik wil wel eerste minister zijn, maar dan één met de macht, niet alleen de titel, zoals Charles Michel vandaag'

Hoe langer ik er over nadenk hoe meer me nu te binnen schiet. Ik heb hem gezien in de loop van de vroege namiddag, zeg maar rond 14 tot 15 uur. In de late namiddag (18 uur) heeft zijn vrouw mij gebeld om te vragen of Jacques al weg was? Dus veronderstel ik dat hij van bij mij rechtstreeks naar dat hotel is gegaan. En twee uur later was hij dood. Eigenlijk had ik een zakelijke afspraak met haar. Ik was verrast toen hij op de deur van mijn kantoor klopte zeggende dat zij ziek was en hij haar dus verving. En nu vraag ik me af of dat wel waar was, want van zaken had hij helemaal geen verstand, en wat ik haar te melden had was niet zo eenvoudig. Zij zou me gewoon kunnen gebeld hebben om de afspraak een paar dagen uit te stellen. Want zo vaak kwam hij niet. Mijn vraag is dan ook: waarom hij???