In België wordt de evolutie van de lonen gekoppeld aan de inflatie. Je zult zeggen: wat betekent dat soort shit? Nou, als de prijzen stijgen, stijgen ook de lonen, en in theorie kan er zo geen koopkrachtverlies ontstaan door prijsstijgingen. Maar in de praktijk blijkt dat een dode mus in een lege doos, want er zijn dingen als de loonstop en de indexsprong, en als vrijetijdseconoom zou ik precies kunnen uitleggen wat dat betekent, maar ja, m’n tienduizenden fans zitten er allicht niet op te wachten dat ik verklaringen geef die voor hen Latijn, Chinees, of Oudgrieks lijken.

Die fans zeggen gewoon: het is waar, het leven is veel duurder geworden, en hoeveel, dat wordt geregistreerd door een club die de FOD Economie heet, en de boys en girls die daar werken, houden tot op de centiem bij wat iets, om het even wat, tien jaar geleden kostte en wat het tegenwoordig kost, en zo is het rap uitgerekend hoeveel bepaalde dingen qua prijs zijn omhooggeschoten. Zo blijkt dat een pakje boter zomaar eventjes 37 procent duurder is dan in 2008. Wel, eet dan godverdomme géén boter. Je kunt net zo goed smout op je brood smeren als boter, sterker nog, smout is veel gezonder, blijft meer aan de ribben plakken, en heeft een lekkere nasmaak, hoewel ik uit ervaring wel moet toegeven dat smout ruikt naar een varken met de ziekte van Bechterew dat zonet zichzelf heeft ondergescheten. Leer mij varkens kennen.