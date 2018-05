Het zijn niet de kleuren rood en zwart van onze eerste club, WVV uit Winschoten, die Arie Haan en ondergetekende binden. Ook niet het rood en wit van Ajax of het paars van Anderlecht, waarvoor we samen hebben gestreden. Of de schoonheid van onze huidige woonplaatsen, Finsterwolde en Nieuwolda, de Groningse equivalenten van Acapulco en Malibu. ’t Is iets anders. We kunnen dat het best uiteenzetten aan de hand van een visite waarmee Arie me twee weken geleden verraste. Nadat ik hem dertig jaar niet had gezien, bracht hij me zijn biografie ‘Terug naar Finsterwolde’ (uitgeverij Edicola). Arie was in een opperbest humeur, maar bewoog wat ongemakkelijk.

‘Ik heb last van een heup.’

‘Liesbreukje? Veel voorkomend verschijnsel bij oud-voetballers.’