Haar acteerloopbaan en haar actieve leven op sociale media, om maar wat te noemen. Nu is ze afhankelijk van, o gruwel, haar toekomstige echtgenoot. Want dat is een afhankelijkheid waar Greer niets van moet hebben. Vrouwen zijn halve losers, lijkt Greer wel te suggereren, als ze hun vrijheid opgeven en afhankelijk worden van hun echtgenoot.

Onafhankelijkheid versus afhankelijkheid van je man. Het is een dominant thema in het feminisme, waarover je wel vaker leest. Zo las ik onlangs in een in memoriam op de BBC-site over Barbara Bush dat ze haar vrijheid om te zeggen wat ze wilde geregeld moest opgeven als echtgenote van president George H.W. Bush. Barbara Bush was een vrouw met karakter. Ze had een eigen mening. Ze had een visie op de samenleving. Ze was actief, zette zich in voor goede doelen, en was dus zeker geen passieve First Lady. Maar sommige van haar meningen, bijvoorbeeld over abortus, gelijke rechten of wapens, waren linkser dan die van de Republikeinse partij. En omdat ze haar man wilde steunen in zijn loopbaan, gaf ze haar vrijheid om te zeggen wat ze wilde op.

Was ze maar niet afhankelijk geweest van haar man, dan zou ze vrij zijn geweest, zou Greer zeggen. Of moeten we het toch anders zien? Want wat is onafhankelijkheid? Wat is vrijheid? Heeft een gewone mens meer vrijheid dan Barbara Bush? Ik vraag het me af. Volgens mij is niemand echt onafhankelijk. Behalve misschien Robinson Crusoe, voordat hij Vrijdag tegen het lijf liep.