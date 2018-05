In de herfst van 2005 bestormden vier jonkies uit Sheffield de wereld met de springerige single ‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’. Dertien jaar later mag Arctic Monkeys Rock Werchter en Best Kept Secret afsluiten en wordt naar geen enkele rockplaat meer uitgekeken dan naar ‘Tranquility Base Hotel & Casino’. Zijn Alex Turner en de zijnen de vaandeldragers van de hedendaagse gitaarmuziek? We vroegen het aan de collega-rockers van Triggerfinger, Equal Idiots, dirk. en The Amazons. ‘Ik ben meestal alleen geïnteresseerd in de kleinere namen op een festival, maar Arctic Monkeys is een headliner waar ik oprecht naar uitkijk.’