Vlaamse film 'Girl' naar Cannes: 'Onderscheid jongen/meisje doorbreken'

Hoezo Songfestival? Als op zaterdag 12 mei ergens de nationale eer te verdedigen valt, dan wel op het filmfestival van Cannes. Daar gaat ‘Girl’ in première, het filmdebuut van de Gentse regisseur Lukas Dhont en de eerste Vlaamse film in de officiële selectie sinds 1989.

HUMO Hoe gaat het met de zenuwen?

LUKAS DHONT «Ik ben ongelofelijk nerveus. Vier jaar lang heb ik aan ‘Girl’ gewerkt, en nu gaat de film in één keer het wereldtoneel op. De selectie heeft mij wat in snelheid gepakt. Normaal had ik nog iets meer tijd om de film af te werken, nu ben ik tegen de klok aan het werken. Maar het zal lukken, zij het nipt (lacht).»

HUMO Je bent geselecteerd voor de nevencompetitie ‘Un certain regard’, voor films die ietwat onconventioneel zijn. Enig idee waar je dat aan te danken hebt?

DHONT «Nee, maar veel van mijn helden hebben films in die selectie getoond. Dat is dus waar de goeie films zitten (lacht).»

HUMO ‘Girl’ gaat over de 15-jarige Lara, die ballerina wil worden ook al is ze geboren als jongen. Het verhaal ligt je na aan het hart, niet?

DHONT «Het is een erg persoonlijke film, ja. Toen ik jong was, wilde mijn vader dat ik naar de scouts ging. Daar begreep ik dat ik anders was dan de jongens rond mij, dat ik niet kon voldoen aan het klassieke idee van mannelijkheid. Ik wil in mijn films ook personages tonen die van de norm afwijken. Ik vind het belangrijk voor jongeren om diversiteit te zien.»

HUMO Ter voorbereiding sprak je met een transgender meisje. Welk inzicht gaven die gesprekken je?

DHONT «Hoe zij vooral een gewoon meisje wil zijn, en geen transgender meisje. Ze wilde er niet aan herinnerd worden dat ze als jongen geboren is. Iedereen heeft wel een stuk van zichzelf waar hij mee worstelt, je hoeft geen transgender te zijn om een moeilijke relatie met je lichaam te hebben.»

HUMO Hoe heb je hoofdrolspeler Victor Polster gevonden?

DHONT «Iemand vinden van vijftien die goed kan dansen én een geloofwaardige transgender kan zetten, we wisten dat het niet makkelijk zou zijn. We hebben vijfhonderd jongeren auditie laten doen, zonder succes. Toen we ons op de bijrollen toelegden, dook Victor op. Hij kwam voor een danscasting, maar ik zag meteen dat hij alles had wat ik zocht.»