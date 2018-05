Humo sprak met Helmut Lotti: 'Ik ben te onhandig om een vrouw te versieren. Ik heb dat in mijn leven haast nooit gedaan'

'Ik ben te onhandig om een vrouw te versieren. Ik heb dat in mijn leven haast nooit gedaan'

Vijf jaar geleden bracht Helmut Lotti ‘Mijn hart & mijn lijf’ uit, een hoogstpersoonlijke plaat waarop hij, in het midden van zijn leven, een emotionele stand van zaken opmaakte en zich, geruggensteund door drums, bas en elektrische gitaren, van zijn smoking en het bijbehorende imago probeerde te bevrijden. Zijn aanhang zag zijn gedaanteverwisseling in verwarring aan, en met lede ogen. Nu, vijf jaar later, is zijn derde huwelijk een gedane zaak en verheugt hij zich in een nieuwe liefste en in zijn terugkeer naar de grote zalen. Zijn jongste cd heet, om misverstanden te vermijden, ‘The Comeback Album’. En hij zingt ook in ‘Liefde voor muziek’ songs van andere artiesten: ‘Ik vind het echt het beste muziekprogramma dat ooit is gemaakt.’

HUMO Je bent wel héél enthousiast over ‘Liefde voor muziek’.

Helmut Lotti «Er is geen woord van gelogen. Ik heb al honderden keren in tv-programma’s nummers geplaybackt om een cd te promoten – het hoort erbij, promotie is belangrijk – maar daarmee vergeleken is ‘Liefde voor muziek’ een speeltuin. Om te beginnen heb je er veel meer vrijheid dan gewoonlijk. Ik hoefde me geen ogenblik af te vragen: ‘Zullen ze dit wel op de radio draaien?’ Ik heb ervaring met covers, ik bén hoofdzakelijk een coverzanger, en het enige wat ik moest doen, was: een zo mooi mogelijke versie van een liedje zingen. ’t Komt daarbij niet in me op om zo veel mogelijk van het origineel af te wijken. Ik wil klinken als de muziek die ik zelf graag hoor. Je kunt je eens laten gaan, wat plezierig is. Niet dat ik me anders niet laat gaan, maar je probeert toch altijd aan een bepaald verwachtingspatroon te voldoen.»

HUMO Wiens verwachtingspatroon is dat eigenlijk?

Lotti «Je hebt een bepaald imago en een bepaalde stijl, en daar ben ik een paar keer van afgeweken. Ik ben blij dat ik dat toen heb gedaan, maar ’t was wel tijd om terug te keren naar datgene waar de mensen mij het liefst om hebben.»

HUMO Ik heb de indruk dat je in ‘Liefde voor muziek’ net iets meer de oren spitst als Jasper Steverlinck zingt.

Lotti «Jasper heeft de beste stem. Hij en Ruben Block en Paul Michiels, maar ook Udo, Raf Van Brussel en Gene Thomas zijn zangers naar wie ik opkijk: zij kunnen met hun stem dingen doen die ik niet kan. Ik kan dan weer dingen die zij niet kunnen. Jasper Steverlinck denkt heel goed na over alles wat hij in zijn carrière doet. Hij is op een zeer ernstige manier met zijn vak én met zijn leven bezig.»