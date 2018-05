De Nederlandse schrijver Mano Bouzamour, zoon van Marokkaanse gastarbeiders, was pas 22 toen hij met ‘De belofte van Pisa’ de bestverkochte debuutroman van 2014 uitbracht. Hij werd omarmd door het publiek, maar verguisd door zijn familie en zelfs bespuwd op straat. Het duurde dus even voor hij het schrijven van een opvolger aandurfde, het zopas verschenen ‘Bestsellerboy’. ‘Er waren momenten waarop ik dacht: ik had dat boek verdomme nooit moeten schrijven.’