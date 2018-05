Waarom mogen tabak, alcohol en ongezonde voeding gewoon worden verkocht, terwijl ze jaarlijks voor miljoenen doden zorgen?

Die vraag stelt de Amerikaanse epidemioloog Nicholas Freudenberg zich in zijn boek ‘Legaal maar fataal’, waarin hij alarmerende cijfers opsomt.

'Elk jaar sterven miljoenen mensen door ongezonde voeding, maar bedrijfswinst is het enige wat telt. Zo zorgt roken wereldwijd voor 7 miljoen doden per jaar. En de verwachting is dat de dodentol als gevolg van ongezonde voeding nog groter zal zijn.' Zulke doemberichten schudden de activist in Freudenberg wakker.

Nicholas Freudenberg «Logisch, toch? Als je vaststelt dat diabetes meer voorkomt bij arme mensen, moet je je afvragen hoe dat komt. Wat blijkt? Goedkoop eten is vaak van slechte kwaliteit, met veel vet, zout en suiker. De échte oorzaken van dat grote aantal onnodige slachtoffers zijn terug te voeren op het beleid van multinationals en een lakse overheid. Het belang van de volksgezondheid wordt opzijgeschoven voor bedrijfswinst: politici laten zich inpakken door lobbyisten.»

Freudenberg neemt in zijn boek zes industrietakken onder de loep: de tabaks-, drank-, voedings-, farma-, auto- en wapenindustrie. Hij onderzocht hoe ze opereren en vond grote gelijkenissen. Bedrijven maken hun producten zo verslavend mogelijk. Ze bestrijden wetenschappelijk bewijs over de dodelijke gevolgen van hun producten met het zaaien van twijfel. En ze investeren miljarden in het bewerken van de publieke opinie.

Freudenberg «Waarom vinden Amerikanen dat vuurwapenbezit een grondrecht is en een teken van mannelijkheid? Na de Amerikaanse Burgeroorlog slonk de wapenverkoop. Om een nieuwe markt aan te boren, heeft de industrie die illusie gecreëerd.»

De meestvoorkomede reactie op de analyse van Freudenberg is: ‘Mensen hebben toch een vrije keuze? Roken, ongezond eten of veel alcohol drinken, dat is toch aan de mensen zelf?’

Freudenberg «De tabaksindustrie zegt dat iedereen het recht heeft om wel of niet te roken. Maar waarom zou je het zo bekijken? Je kunt ook stellen dat onze kinderen recht hebben op schone lucht. Dan krijg je een heel andere discussie.»

Volgens Freudenberg versterken de industrieën elkaar.

Freudenberg «Slecht voedsel zorgt voor meer diabetes, waarvan de farma-industrie profiteert via de verkoop van insuline. Hetzelfde geldt voor kankermedicatie als gevolg van roken. Met een sterkere overheid kunnen we ons beter beschermen. Mensen moeten zich de democratie niet laten afnemen door de industrieën. Volksgezondheid is van het volk.»

© Het Parool