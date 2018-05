Ulreich, een onopvallende, tengere man, staat buiten zijn doelgebied. Tolisso speelt terug op Ulreich. De keeper glijdt uit, trapt in het luchtledige, Benzema loopt de bal in het doel. 2-1. ’t Is beslist. Niet het veel sterkere Bayern München, maar Real Madrid gaat naar de finale van de Champions League.

‘Ulreich had een black-out,’ zei trainer Heynckes.

‘Kop op, Ulle,’ troostten de spelers, ‘dat overkomt ons allemaal wel eens.’