'Hoe een tv-serie de angst voor het Trump-tijdperk perfect weet te vatten'

De serie ‘The Handmaid’s Tale’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood (vertaald als ‘Het verhaal van de dienstmaagd’). Boek en serie spelen zich af in een nabije toekomst waarin de vruchtbaarheid van vrouwen dramatisch verslechterd is. Een extreem religieuze junta grijpt de macht in de Verenigde Staten, schaft alle burgerrechten af, herdoopt het land tot Gilead en dwingt de weinige resterende vruchtbare vrouwen tot seksuele slavernij. Zij worden handmaidens, die inwonen bij de elite en slechts één functie hebben: zich laten bezwangeren door de heer des huizes. Ze nemen zelfs de naam over van de man die ze dienen: Ofglen (‘van Glen’), Ofwarren of Offred – het hoofdpersonage, dat in haar vroegere leven gewoon June heette. Tot zover het verhaal, hier zijn de vijf redenen waarom u ‘The Handmaid’s Tale’ echt niet mag missen.

1. U gaat er het nieuws beter door begrijpen

De tv-serie werd geschreven aan het einde van Obama’s presidentschap en het boek zelfs al in 1985, maar toch heeft ‘The Handmaid’s Tale’ zich ontpopt tot één van dé metaforen voor het Trump-tijdperk. Dat is niet alleen een marketingtruc van de makers: de dag na de overwinning van Trump, zo’n zes maanden vóór de release van de serie, steeg de verkoop van de roman op Amazon al met zo’n 200 procent. Het enige boek dat het nog beter deed, was George Orwells ‘1984’. Jep, het Amerikaanse volk vierde feest toen hun nieuwe leider was verkozen, zoveel is duidelijk.

Een verhaal over een maatschappij waarin vrouwen geen rechten meer hebben en niet vrij kunnen beschikken over hun eigen lichaam? Dat doet een belletje rinkelen in Trumps reactionaire Amerika. In april 2017 tekende de president een wet die de subsidies kelderde voor Planned Parenthood, een organisatie die instaat voor veilige en betaalbare seksuele gezondheidszorg, inclusief abortus. Conservatieven juichten omdat de besparingen het voor veel vrouwen bijna onmogelijk zouden maken om nog een abortus te laten uitvoeren. Maar in steden als Washington, Columbus en Austin trokken vrouwen de straat op om te protesteren, gekleed in de rituele rode mantel die de handmaidens dragen in de serie.

Veel recenter nog verwees comédienne Michelle Wolf naar de serie tijdens haar vlijmscherpe monoloog op het White House Correspondents’ Dinner – een jaarlijks diner in Washington waar de president steevast stevig door de mangel wordt gehaald. Trump, die niet echt bekendstaat om z’n incasseringsvermogen, stuurde dit jaar voor de tweede keer zijn kat. Wolf haalde uit naar Trumps perschef Sarah Huckabee Sanders door haar te vergelijken met Aunt Lydia, de angstaanjagende matrone die de dienstmaagden moet klaarstomen voor hun taak. Nu, de eerste aflevering bekijken is voldoende om te weten dat je nooit of te nimmer vergeleken wil worden met Aunt Lydia.

2. U voelt zich plots ‘woke’

Vergeef ons de vreselijke millennialtaal, maar het is zo. Wat dacht u van deze quote, uit aflevering drie: ‘Nu ben ik wakker, vroeger sliep ik. En zo is het kunnen gebeuren. Ik sliep toen ze het Congres afslachtten en de grondwet verwierpen. Niets verandert plotseling. Als je in een bad zit dat geleidelijk opwarmt, word je uiteindelijk levend gekookt.’