'Je leeft in een perfecte luchtbel, tot je te horen krijgt dat je mama kanker heeft'

HUMO Wat was het leukste dat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt?

Sven Pichal «Dat de overstap naar Radio 2 zo goed is gegaan. Ik ben altijd een onrustige ziel geweest en ik doe graag nieuwe dingen, maar tegelijk ben ik ook angstig. Dan denk ik: gaat het lukken? Zal het klikken met de nieuwe collega’s? Ik werkte intussen bij VRT NWS, maar de vijf jaar ‘Peeters en Pichal’ op Radio 1 lagen nog niet zo lang achter mij en…»

HUMO …je vroeg je af hoe je het zolang met Annemie Peeters had volgehouden?

Pichal (lacht) «Die opmerking krijg ik nog zowat iedere week, heel bizar is dat. Annemie is een ongelooflijk fijne vrouw, maar ze straalt iets uit dat sommige mensen de gordijnen injaagt. Ik stoor me eerder aan andere mensen. Nee, ik ga geen namen noemen (lacht).»

HUMO Misschien is het seksisme? Als een man hard en kritisch interviewt, is het een vakman; doet een vrouw hetzelfde, is ze een bitch.

Pichal «Misschien wel. Op sommige dagen is ze misschien iets te scherp, maar dat komt omdat ze haar hart volgt. Ze is een kei in haar vak en een uitzonderlijk straffe radiomadam met een heel eigen stijl, geen zoveelste anonieme stem die je niet raakt.

»Ik heb veel van haar geleerd. Al zaten we elkaar soms ook in de haren. Dan vond zij dat ik te veel tussenkwam in haar interview en vond ik dat mijn stukjes te weinig in de verf werden gezet. Maar ik had die vijf jaar voor geen geld willen missen.»

HUMO Maar toen kwam dus Radio 2. Een grote aanpassing?

Pichal «Ik ben een trage groeier: ook bij Radio 2 heeft het me wat tijd gekost om mijn omgeving en het publiek te leren kennen. Ik heb nachten wakker gelegen over de juiste lengte van interviews. Bij Radio 1 kan je tot zeven minuten gaan, bij Radio 2 is vier minuten het maximum. Dat is live niet altijd te doen: als je gesprekspartner één keer uitweidt of de vraag verkeerd begrepen heeft, ga je er al over. Daarom nemen we sommige gesprekken al een dag op voorhand op, zodat we kunnen doorvragen. Achteraf monteren we dat tot een spits stukje.»

HUMO Radio 2 is weleens slachtoffer van vooroordelen.

Pichal «Is dat zo’n ramp? Ik kan wel om met vooroordelen. Toen ik als jonge gast besefte dat ik op jongens viel, was dat in een samenleving die daar nog niet klaar voor was en vol vooroordelen zat. Homo’s sloten zich nog op achter de gordijnen. Wij waren een generatie die voor homorechten ging flyeren in het Centraal Station, waarop we prompt door de NMBS werden buitengegooid omdat we niet politiek neutraal waren. Nooit geweten dat homo zijn een politieke overtuiging was (lacht).