De laatste Europese bekerfinale van een Belgische club: acteur Dirk Roofthooft, kunstenaar Jan Fabre en danser Wim Vandekeybus samen naar Antwerp op Wembley (1993)

De herinnering aan Wem-be-lie is nog altijd levendig in de geesten van een aantal Bekende Roodwitte Supporters. Dirk Roofthooft doet het relaas van zijn trip met Jan Fabre en Wim Vandekeybus.

ROOFTHOOFT «Ik weet niet meer wie het initiatief genomen heeft, maar zowel voor Jan (Fabre) als voor mij stond het vast dat we naar Wembley moésten! Een paar dagen later had ik echter première met Wim Vandekeybus in Her body doesn't fit her soul, en hij vond dat zoiets niet kon, die finale repetities in de steek laten. Maar ik zei: Wimmeke, ge kunt op uw kop gaan staan, ge moogt mij zelfs ontslaan, maar ik gà naar Wembley. Hij vond dat compleet not done, wist niet eens wie of wat Antwerp was, en ik heb dan met hand en tand uitgelegd: Antwerp die een finale speelt op Wembley, dat is once in a lifetime, ik moet daar absoluut bij zijn. En ik liet ook vallen dat Jan Fabre evengoed vlak voor een première stond en dat hij ook ging! A propos, ik heb Jan leren kennen op een uitwedstrijd van Antwerp, aan de loketten van Beveren notabene (Jan Fabre heeft ook nog bij de Antwerp-jeugd gespeeld, red.)

»En ja, toen was Wim zijn nieuwsgierigheid gewekt, als ik mij wilde laten ontslaan en als zelfs Jan Fabre zijn laatste repetities in de steek liet, wat moest dat dan wel zijn?! En zo is hij dan méé gegaan om daar in Londen zijn eerste voetbalmatch te zien.