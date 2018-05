Ieder zijn zin, ding, dada, meug, politieke kleur, voorkeur voor geperverteerde bedpret of bakwijze van de kotelet. Overtuigingen variëren, smaken verschillen en afwijkende meningen zijn essentieel in een keitoffe samenleving als die van ons, waar niemand altijd gelijk kan hebben. En zo is dat. Astamblief. Maar toch staat er ergens een limiet op mijn begrip voor de nobele andersdenkende. Wel, ik ga het zeggen zoals het is: mensen die geen fan zijn van Belgian Asociality vertrouw ik niet. Ah, dat is er zo eentje, denk ik dan. Niemand in het gezelschap zal iets van mijn argwaan opmerken, het gesprek gaat gewoon gezellig verder. Maar ik weet wel beter. Zoveel mogelijk ontwijken, deze kwiet.

Belgian Asociality! Punk en comedy gold gaan zelden samen, tenzij onbedoeld, maar deze band blijft de ene kolerieke klassieker na de andere, euh, uitboeren. ‘Morregen’, ‘Den afwas’, ‘Hongersnood’, ‘Bompa Punk’, ‘Jupiler Reggae’, ‘Wakker worre’. Ze is ook verantwoordelijk voor vele wijsheden, die zo ingelijst aan elke dorpse schouw kunnen hangen. ‘Als alles nu al is gedaan, heeft morgen geen zin meer te bestaan.’ ‘Wie zit altijd te prutsen aan uw zielenrust... den afwas!’ ‘Miep, miep, miaaaaarghn, e e e e e, kwkwbkdkwwk.’ Om het sorteren van mijn uitgavenbonnetjes draaglijk te maken, speelde ik loeihard hun eerste plaat nog eens integraal. Zelfs de hoes zorgt voor plezier.

Onder andere ‘alcohol, koning Boudewijn en al diegenen die ons, al dan niet moedwillig, geholpen hebben’ worden bedankt. Belgian Asociality: fundamenteel bij iedere inburgeringscursus om de vreemdeling in één klap Vlaanderen te doen begrijpen.