'Ivan Leko heeft van mij een betere speler gemaakt, in Sint-Truiden al. Hij geeft zóveel vertrouwen: voor iemand als hij loop ik door een muur'

Brandon Mechele «Ik denk niet dat iemand nog had gedacht dat we kampioen zouden worden na onze vroege Europese uitschakeling in augustus. Er kwam veel kritiek, maar de trainer is blijven geloven in zijn manier van werken. De ploeg heeft zóveel stappen gezet, en zie wat nu het resultaat is.

»Ik speel hier al sinds mijn 6 jaar. Club is een deel van mij, ik doorliep alle jeugdreeksen. Dat ik voor het eerst landskampioen kan worden met de club waar ik ben opgegroeid: ongelooflijk! Ook mijn trainers van toen zijn vast trots, zij hebben ook hun steentje bijgedragen. Ik hoor trouwens dat ze mij bij de jeugd vaak als voorbeeld aanhalen. Leuk, toch?»

HUMO Zo groot was het geloof in jou nu ook weer niet: je gold nooit als het grote talent.