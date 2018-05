In de tuin van Wim Lybaert (49) en Katrien Hennau (42) drogen hemden in de wind. De man die Vlaanderen weer de moestuin injoeg en ons in zijn nieuwe succesprogramma op Eén, ‘De Columbus’, heel overtuigend aanmoedigt op de pauzeknop van het leven te duwen, vliegt net in een vers gewassen shirt naar buiten om de laatste afleveringen te perfectioneren. We vragen ons even af of hij zelf de pauzeknop wel al heeft gevonden. Terecht, zo blijkt.