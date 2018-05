'Stereotiepe rock sterren twijfelen niet aan zichzelf, maar je kunt je toch niet altijd geweldig voelen?'

HUMO Vertel me eens hoe je je écht voelt.

Courtney Barnett «Het gaat goed met mij. Ik ben een maand op tournee geweest en vlieg morgen terug naar Melbourne, Australië. Ik kan niet wachten om mijn kat Bubbles terug te zien.»

HUMO In de aanloop naar de release van ‘Tell Me How You Really Feel’ nodigde je jouw fans uit om je, online en anoniem, te vertellen hoe ze zich echt voelden. Heb je die berichtjes al gelezen?

Barnett «Nog niet, ik wacht tot ik thuis ben en er mijn tijd voor kan nemen. Het is een sociaal experimentje om te zien of ik gelijk heb over de toestand van de wereld. In de kranten en op sociale media zie je zoveel woede en haat dat het wel lijkt alsof de hele planeet depressief is. Terwijl ik denk dat er veel meer hoop en liefde is dan we vermoeden. Het probleem is dat we focussen op het negatieve. Ik doe dat ook. Het is nu eenmaal makkelijker om boos te zijn.»

HUMO Mag ik de titel zien als een aanmoediging om je kwetsbaarder op te stellen?

Barnett «Zeker! Ik heb daar zelf aan moeten werken toen ik deze plaat aan het schrijven was. Ik besefte dat ik niet helemaal eerlijk tegen mezelf was; dat ik dénk dat ik me goed en zelfverzekerd voel, omdat ik niet onder ogen wil zien dat het misschien niet zo is. Eigenlijk is je kwetsbaar opstellen niet zo eng. ‘Your vulnerability is stronger than it seems,’ zing ik in opener ‘Hopefulessness’.»

HUMO Je hebt het woord ‘hopefulessness’ zelf uitgevonden. Wat is jouw definitie?

Barnett «Je wanhopig voelen terwijl je je uiterste best doet om hoopvol te zijn.»

HUMO Je gaf een song de titel ‘Crippling Self Doubt and a General Lack of Self Confidence’. Was het zo erg?

Barnett «Ja. En ik was niet alleen onzeker over mijn muziek. Iedereen twijfelt weleens aan zichzelf, maar ik denk toch dat ik een zwaarder geval ben. Maar ik begrijp mezelf steeds beter en leer hoe ik mijn onzekerheden kan overwinnen. Soms besef ik dat mijn angsten niet eens op de werkelijkheid gebaseerd zijn. Andere keren doe ik gewoon alsof ik zelfverzekerd ben, waarna ik me ook echt beter voel. Alsof ik mijn brein om de tuin leid.