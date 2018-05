'De achtste dag': de burenruzie bij de redding van Fortis

Op 28 september 2008 bereikte de financiële crisis die in de Verenigde Staten was losgebarsten Europa. Fortis stond op instorten. Bankiers gooiden hun armen hulpeloos in de lucht, en Belgische en Nederlandse politici moesten de boel redden. In de documentaire ‘De achtste dag’ reconstrueren Robert Kosters en Yan Ting Yuen hoe dat ging.

HUMO Het lijkt bij momenten een wedstrijd België-Nederland.

ROBERT KOSTERS «Ja, en ergens is het behoorlijk treurig dat een burenruzie ontbrandt terwijl de wereld aan het ontploffen is. Het zegt veel over Europa. We verschillen nog erg van elkaar. Zeker in Nederland onderschatten we het cultuurverschil met Belgen vaak. Na de première kwam Ivan De Vadder me vertellen dat de Nederlanders het toch zo heerlijk konden uitleggen, terwijl ik van landgenoten hoorde dat wij weer verschrikkelijk bot waren geweest, en de Belgen zo charmant. Jullie wisten veel, maar lieten jullie niet zo kennen.»

HUMO Wie zich wel laat kennen is Wouter Bos, die nog altijd in zijn nopjes is met hoe hij de Belgen toen heeft behandeld.

KOSTERS «We hebben iedereen gevraagd om zo open mogelijk te vertellen, en Bos is daar het verste in gegaan. Hij is een goede verteller, daarom zitten er zoveel sappige citaatjes van hem in de film. Hij komt misschien wat zelfgenoegzamer over dan hij is. In de politiek moet je dingen aan het volk verkocht krijgen, en dus zei Bos dat Nederland het goeie deel van Fortis had gekregen, en de Belgen gewoon wat miljarden. Ik denk dat hij nog altijd niet helemaal beseft wat die uitspraak in België heeft veroorzaakt.»

HUMO Heb je makkelijk toegang gekregen tot de hoofdrolspelers?

KOSTERS «Neen, vooral de Nederlanders hadden niet veel zin. Wouter Bos was nog het moeilijkst, omdat hij bang was dat het alleen zou gaan over wat hij toen gezegd heeft. Als je ziet hoe er op de film gereageerd wordt, had hij wel een beetje gelijk. Pas toen we Jean-Claude Trichet, de toenmalige voorzitter van de Europese Centrale Bank, te pakken kregen, konden we de anderen over de streep trekken.»

HUMO Zowat elke inter-viewee heeft ook goeie herinneringen aan die tijd, alsof het een spannend avontuur was.

KOSTERS «Als je door een moeilijke periode gaat, ontstaat een verbondenheid met de mensen met wie je die beleeft. Maar dat wil niet zeggen dat ze ernaar terugverlangen hoor (lachje).»

